今天是台灣同婚合法化四周年，副總統賴清德表示，從立法到行政，從地方到中央，民進黨始終和同志站在一起。同婚合法化從來都不是彩虹平權的終點，而是開始。人權沒有勝負，政府應該盡力去消弭因為互相誤解而產生的隔閡，成為社會溝通的平台與橋樑。他期許「讓台灣成為亞洲性平的典範，讓世界看見台灣」。

賴清德表示，今天是司法院釋字第748號解釋施行法施行4周年的日子。4年前的今天，年滿18歲的同性伴侶可以依法成立婚姻關係，同性婚姻正式在台灣合法化。法律通過後，政府開啟了許多配套措施：從戶政系統更新到各行政部門配偶欄位的調整等，甚至包括總統府的賀電系統，都翻開新的一頁。

他強調，從立法到行政，從地方到中央，民進黨始終和同志朋友站在一起。同婚合法化從來都不是彩虹平權的終點，而是開始。從2019年5月24日到今天，我們堅守價值，將748施行法中遺漏的拼圖逐步拼起。

賴清德列舉，2023年1月19日，前行政院長蘇貞昌宣布擴大跨國同性婚姻的適用範圍，今年的5月16日，立法院三讀通過同性配偶得共同收養子女。「無論血緣、性別、性向，家庭當中的成員互相愛護與扶持，才是建立家庭最重要的基石」。

他說，人權沒有勝負，政府應該盡力去消弭因為互相誤解而產生的隔閡，成為社會溝通的平台與橋樑。在同婚通過以後，他看到社會對於性別平等意識的提升，對於同志家庭的理解跟接受度也逐漸增加，台灣正一步一步向世界證明，人權與性別平等，是我們引以為傲的價值。

賴清德表示，這是台灣民主讓所有人引以為豪的地方，我們是如此的不同，卻能夠在這塊土地上，嘗試互相理解、包容，「讓台灣成為亞洲性平的典範，讓世界看見台灣」。