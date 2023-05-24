高雄一名男子阿順（化名）先前與朋友一起前往舞廳喝酒，一群人喝到天亮，女友人A喝掛睡著，阿順將A女帶往住處休息，趁機把手伸入A女短褲側邊，觸摸其下體，因A女驚醒，阿順的犯行才曝光。高雄地院審結，依犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，阿順與A女為朋友關係，2022年1月凌晨間，阿順、A女及多名友人相約舞廳喝酒玩樂，同日早上6時許，A女與另名友人一起搭車離去，但因A女遺失鞋子，猜測恐是阿順拿走，便又自行搭車前往阿順家中，期間A女不勝酒力在計程車上睡著。

同日上午7時許A女抵達阿順家樓下，阿順見有機可乘，便將A女抱上樓，趁著A女昏睡無意識之際，躺在A女身側，把手從A女短褲縫隙伸入內褲撫摸下體，並親吻A女嘴唇，因A女驚醒，阿順才停手，全案曝光。

高雄地院審理時，法官勘驗A女及其他名友人的證述，認為A女搭乘計程車抵達阿順家樓下時，的確是被阿順抱入大樓內，顯見A女已因酒醉呈現爛醉無法自行行走的狀態，且A女證述前後一致，具高度可信度。

法官指出，阿順利用A女酒醉意識不清之際，藉機做出猥褻行為，已經傷害A女的身心健康及人格發展，實在欠缺尊重他人身體自主權觀念，考量阿順犯後否認犯行，迄今未與A女達成賠償或和解事宜等情狀，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！