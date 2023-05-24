女星鄭仲茵在本土劇演惡女闖出知名度，是著名的8點檔一姐，不過她近日連拍兩部8點檔，體力吃不消，傳出鄭仲茵上周在攝影棚突然昏厥，劇組緊急用輪椅送她到醫院治療，所幸事後無大礙，鄭仲茵稍作休息後，當天再進棚拍戲。

鄭仲茵在八點檔《美麗人生》是頭號反派，角色受到報應，戲分吃重，根據《鏡週刊》報導，鄭仲茵上周凌晨突然在攝影棚昏厥，劇組緊急用輪椅送她到醫院治療，所幸檢查後沒有大礙，劇組連絡女兒把鄭仲茵帶回，而她稍作休息後，當天再進棚拍戲，對此，製作人郝孝祖證實此事，但強調沒有那麼嚴重，就是太累。

50歲鄭仲茵今年一口氣接兩檔八點檔，同時軋拍衛視《女兒大人加個賴》和台視《美麗人生》，坦言一天只能睡3個小時，可能因此體力吃不消。鄭仲茵拍戲必須眼淚收放自如，但她有嚴重乾眼症，偶爾得靠眼藥水製造眼淚，演戲時要比別人用力才擠得出眼淚。

鄭仲茵擅長飾演嗆辣的反派角色，《夜市人生》的「方恰恰」、《金家好媳婦》惡女「方婉妃」都是她的代表作，鄭仲茵還在《天之驕女》分飾三角「方寶珍」、「張艷紅」、「莊月里」，演技炸裂引發討論。