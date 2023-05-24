帕金森症早期明顯症狀為顫抖、肢體僵硬，大腸直腸外科醫師陳威佑指出，長期便秘也可能和帕金森症有關，腸胃道的健康長期出問題，可能代表大腦不夠健康，提醒民眾如果有便秘、腹瀉等腸道狀況，別再認為只是小問題而置之不理。

陳威佑在臉書發文指出，朋友60歲的父親得了帕金森症，在確診前並沒有明顯的手抖症狀，倒是長期有變秘問題，沒想到檢查結果竟是帕金森症，「長期便秘有沒有可能影響帕金森症？其實不無可能！」

陳威佑解釋，大腦有1000億個神經元，腸道也有5億多個，腸胃道的健康長期出問題，可能代表大腦也不夠健康；帕金森氏症是一種神經退化性疾病，主要是一種α-突觸核蛋白聚集體突變，導致多巴胺神經元退化。

陳威佑引述《Frontiers in Aging Neuroscience》期刊2021年的研究指出，α-突觸核蛋白不只會出現在大腦，也被發現會出現在腸道，當大腦運動神經出現障礙，腸道的神經也會出現障礙，臨床表現就像便秘或腹瀉。

陳威佑直言，大腦與腸道的聯繫比想像中還頻繁，腸道有5億多個神經元，並眾多微生物可以產生神經活性分子，經由「菌－腸－腦軸」神經系統的道路，與大腦進行雙向且複雜的溝通，互相影響；同時關係著調節身體反應、免疫功能、消化代謝以及心理健康。

陳威佑提醒，腸道微生物雖然微小，卻藉著腸、腦軸的通道，大幅影響全身健康；如果有便秘、腹瀉等腸道狀況，別再認為只是身體的小問題而置之不理，一定要提高警覺及早就醫檢查，避免小毛病拖延成大問題。