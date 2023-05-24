中國媒體今天報導，亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）今天透過中文電子郵件向中國客戶宣布，亞馬遜中國7月17日起不再提供應用商店服務。有解讀直指，這意味亞馬遜應用商店在中國市場的營運將告結束。

有中國科技媒體解讀，亞馬遜中國這一決定，再次凸顯了外國科技巨頭在中國市場面臨著諸多法規、市場環境和本土競爭的挑戰。

綜合澎湃新聞、北京日報及中國科技媒體報導，「亞馬遜應用商店」與「亞馬遜購物App」不同。前者主要提供應用程式和遊戲等內容下載，並可在亞馬遜中國官網下載，並透過亞馬遜的帳號下載各類App；至於後者，截至目前仍可正常使用及下單購物。

根據報導，澎湃新聞已就上述應用商店停止營運的消息向亞馬遜中國查詢，但直到目前為止仍未獲得回應。

報導引述公開資料顯示，Amazon Appstore是亞馬遜推出的應用商店，也是旗下Fire OS系統的官方應用商店及安卓系統協力廠商的正版應用商店，於2011年3月22日推出，目前已在近200個國家使用。

綜合中國科技媒體報導，上述決定對於使用亞馬遜應用商店的中國用戶而言，無疑是重大變化。儘管中國市場已擁有眾多本土應用商店，但亞馬遜應用商店作為國際知名品牌，在中國市場也有一定用戶規模，退出後將讓競爭對手有機會進一步擴大中國市占率