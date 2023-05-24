國民黨總統參選人侯友宜近日被要求對九二共識表態，民進黨認為，侯若不敢公開反對，就是接受一個中國原則。對此，國民黨新北市議員葉元之認為，若按照民進黨的邏輯，會得到荒謬的結論，並列舉5例狠諷。

葉元之昨(23)日在臉書提及，民進黨近來猛打九二共識，說侯友宜不公開反對，就是接受一個中國原則、就是放棄台灣主權。葉元之質疑，民進黨一直玩文字遊戲，到底對賴清德的選情有什麼幫助？並直言不覺得支持一中各表有什麼不對，但這種沒邏輯的無腦發言讓人看不下去。

葉元之進一步表示，若按照民進黨的邏輯，賴清德不公開反對台獨黨綱，就是支持台灣獨立建國；不公開反對自己是台獨金孫，就是支持台灣獨立建國；不公開反對中華民國憲法，就是支持一個中國；不公開反對兩岸人民關係條例，就是支持一個中國；不公開反對陸委會的存在，就是支持一個中國。

葉元之列出上述5例並諷刺表示，若依民進黨邏輯，將得到賴清德既支持台灣獨立建國，又支持一個中國的荒謬結論。

賴清德近日要求侯友宜對九二共識表態，侯友宜22日強調，他的立場非常清楚，就是反對台獨、反對一國兩制，不希望藉這些議題撕裂台灣人的心、破壞國家的團結。