華固今年股東會今日登場，將通過配發現金股利7.5元，並訂25日為除息交易日。
華固今年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，法人預期，單季毛利率將上看37%左右，此案部份持續在4、5月認列，本案今年可認列金額估為60多億元。另外，下半年將陸續有100%完銷的「月河」案，及已整棟售出的北士科商辦大案「樂富中心」陸續交屋，法人看好華固今年獲利表現。
華固(2548)今(24)日舉行股東會，會議正在順利進行當中，華固今年首季EPS4.28元，年增率高達7成，第2季仍有商辦案可望認列，下半年也有入帳個案，今年全年度獲利可期，華固預計將在周四(25日)除息交易，除息表現受到市場關注。
華固今年股東會今日登場，將通過配發現金股利7.5元，並訂25日為除息交易日。
華固今年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，法人預期，單季毛利率將上看37%左右，此案部份持續在4、5月認列，本案今年可認列金額估為60多億元。另外，下半年將陸續有100%完銷的「月河」案，及已整棟售出的北士科商辦大案「樂富中心」陸續交屋，法人看好華固今年獲利表現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。