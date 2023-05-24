華固今年股東會今日登場，將通過配發現金股利7.5元，並訂25日為除息交易日。

華固今年第2季持續認列新莊商辦案「國家置地」，法人預期，單季毛利率將上看37%左右，此案部份持續在4、5月認列，本案今年可認列金額估為60多億元。另外，下半年將陸續有100%完銷的「月河」案，及已整棟售出的北士科商辦大案「樂富中心」陸續交屋，法人看好華固今年獲利表現。