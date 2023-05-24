人氣拉麵店「拉麵公子」推出一款大王具足蟲拉麵引發話題，讓不少民眾搶進嚐鮮。小兒科醫師林智葳提醒，具足蟲屬深海甲殼類生物，這類水產品通常含有易讓人過敏反應的成分，容易對蝦、蟹過敏的人要注意，如果吃完出現嘴唇、眼皮浮腫，胸口悶痛、喘不過氣等症狀，請立即到急診就醫。

林智葳昨在臉書上分享，近日「大王具足蟲拉麵」話題不斷，但是提醒想要挑戰的民眾，具足蟲屬於深海甲殼類生物，這類甲殼類水產品通常含有容易讓人出現過敏反應的組胺酸及原肌球蛋白，如果本身容易對於蝦、蟹過敏的人，要多加注意。

林智葳表示，輕微的過敏反應可能只會造成短暫的過敏性蕁麻疹，通常透過冰敷或使用抗組織胺藥物就能緩解，但如果引發嚴重過敏反應，也就是俗稱的過敏性休克，會讓人嘴唇、眼皮浮腫，胸口悶痛、喘不過氣，如果吃完有以上反應，請立刻到急診就醫，否則可能會有休克的風險。

林智葳也說，如今的過敏原檢測項目中沒有「大王具足蟲」，不知道這款拉麵流行起來以後，之後的過敏原檢測項目會不會多加一項「大王蟲」。他也坦言，看到這麼多腳的生物真的心生恐懼，不知道有沒有跟他一樣的人存在。