國民黨日前徵召侯友宜為2024總統參選人後，綠營頻頻攻擊侯帶職參選，讓國民黨立委洪孟楷反嗆，「綠能我不能」的雙重標準令人無法接受，直言民進黨總統參選人賴清德才是真正的身兼數職。

洪孟楷昨（23）日在臉書表示，侯友宜獲徵召後，綠營頻頻攻擊他身兼新北市長卻要選總統，但賴清德除了是民進黨的總統參選人外，同時還是現任副總統及民進黨主席，各種身分比侯還要多。

「我就問，難道賴清德副總統可以自圓其說，過去三年民進黨執政跟你一點關係都沒有？」洪孟楷怒批，民進黨執政成立超過30個國家隊、逾10個專案辦公室，但光是打詐卻讓詐騙越來越多，還有過去2020缺口罩、2021缺疫苗、2022缺快篩等，恰巧都證明民進黨執政疊床架屋，無法解決問題。

洪孟楷強調，國民黨在20日舉辦誓師大會，侯友宜與2022當選的縣市首長一字排開，展現的就是新民意，更象徵未來侯當選總統，建設地方不會分顏色，「不會發生過去中央卡新北地方交通卡兩三年遲遲不決的狀況，也不會發生綠縣市要五毛卻給五塊的荒謬浪費人民納稅錢情形。」