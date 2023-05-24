女星米可白（趙亦瑄）近期帶著媽媽到維也納旅遊，出國玩好心情的她，大方曬低胸穿搭照，她羞認連2天被搭訕，接著曬出緊貼小15歲的鮮肉洋男照，米可白直誇對方笑容靦腆「這鮮肉很可以」，還說：「回國第一件事報名英文課」。

米可白出國大解放，辣穿低胸、露出窈窕曲線，這次出國豔遇頻頻，她更曬出與洋男合照，直呼：「原來我適合來歐洲晃晃」，這位22歲帥哥店員要求和米可白合照，讓37歲的米可白開心不已，大讚對方：「笑得好靦腆！這鮮肉很可以～」，被逗樂的米可白還直呼：「回國第一件事報名英文課」。

照片中，米可白倚靠在鮮肉胸膛上，兩人同時都手比「耶」、對著鏡頭露出微笑，看不出彼此相差15歲，網友紛紛驚呼：「完全看不出來有37歲！太驚人了」、「完全看不出來有37歲！太驚人了」、「37？不可思議」、「外國人一定猜妳20歲」。

37歲米可白（趙亦瑄）以兒童台葡萄姐姐出道，近年積極參與戲劇演出，接連在《生生世世》、《一個屋簷下》挑大樑演女一，日前則和安心亞、楊子儀合作時代劇《牛車來去》，戲劇成績亮眼。