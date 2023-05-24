周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.81點或0.60%，為466.1點，並創近三周來最大的單日跌幅。
Stoxx歐洲奢侈品10指數下跌4.3%，為自12月中旬以來最大單日跌幅；在美國需求疲軟的跡象下，投資人紛紛尋求獲利了結。
德意志銀行表示，投資人現在應該對奢侈品股「更加挑剔」，因為儘管中國增長強勁、歐洲市場也富有韌性，但美國經濟已出現放緩跡象。
LVMH集團今年以來累計上漲23%，但週二卻大跌5.0%。同行的愛馬仕(Hermes)和開雲集團(Kering)，也分別下跌6.5%和3.0%。
同時之間，美國眾議院共和黨議員說，與白宮有關的提高債務上限談判，進展甚微，並可能在九天後出現違約風險。
周二公布的PMI數據顯示，歐元區五月商業活動成長強勁，但已出現放緩跡象，服務業稍微失去光彩，而製造業出現加劇萎縮。
Stoxx 600指數在上周創下近一年多來新高，德國DAX指數上周更創歷史新高，主要是因為企業強勁財報以及歐元區經濟展現了韌性跡象。
根據Refinitiv的數據，Stoxx 600成分股公司，至今有269家企業公布第一季業績，有65.8家公司的業績超出預期，高於標準情況的53%。
寶盛大跌7.4%，報58.18瑞郎；該瑞士銀行公布，今年前4個月管理的資產規模和資金流入，出現溫和增長，寶盛說，這是財富管理公司面臨的一個充滿挑戰時期。
法國媒體集團威望迪(Vivendi)跌6.1%，為巴黎股市跌幅最大個股；消息指稱，控股股東Vincent Bollore出售了該公司股份。
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