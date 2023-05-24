教育部日前公布推動適性教學的核心、基地及中心學校名單，基隆市近年積極推動數位學習計畫，包括中華國小、東光國小、武崙國小、聖心高中、百福國中及基隆高中等校，都在獲選的名單之中。

所謂的「適性教學」，簡單來說就是教學的過程能配合學習者的能力、興趣與需要，而作因應與導引式調整；也就是「因材施教」的意思。在這樣的前提下，就需要更多元化且彈性的教材及施教方式。

教育部日前公布適性教學名單中，中華國小獲選為核心學校；東光國小、武崙國小及聖心高中則獲選為基地學校；此外，百福國中與基隆高中則榮獲選定為適性教學國中小自然科學領域及高中英語文領域的中心學校。

中華國小自96年度起便積極參與教育部適性教學計畫，今年脫穎而出入選全國10所教育部適性教學核心學校之一，未來該校可望成為本市進行適性教學中的重要推手，將其成功的經驗分享至全國各縣市學校。

東光國小，則充分運用因材網協助老師們備課，並搭配數據針對學生進行教學，同時也融入自主學習四學的教學設計，讓學生漸進式探究學習；另一所基地學校武崙國小則成立教師社群增能與推廣，校長楊坤祥更以自身經驗協助提高並增加校內教師參與的意願和專業；第三所基地學校輔大聖心高中則善用平板優勢，實際增加學生學習興趣與態度，同時教師可隨時根據學生狀況，提供最合適的學習內容與方式。

獲選中心學校的百福國中，因應疫情發展資訊科技化教學方式，並將自然科學相關課程內容，調整為讓學生在家搭配課堂先行預習，讓其對課程內容有基礎概念後再進行授課，培養學生自學習慣；而基隆高中一向致力研發英語文適性教學教材，該校教師透過數位科技網站平台，調整教學策略，擬定適當方案，藉此評估學生學習狀況。

基隆市政府教育處長劉美蘭表示，基隆市積極推動智慧教育，並配合教育部積極推動數位學習計畫，主要由教師使用「教師適性教學素養與輔助平臺-因材網」，讓學生以線上教學方式進行學習；教師可以適時掌握學生的學習需求，並有效擬定適當的教學方案，持續追蹤且評估學生學習狀況，希望透過新興科技方式，讓學生習慣自主學習的過程，進而應用到未來的學習歷程，市府未來也將持續投入各項資源，讓每一位基隆學子學習不中斷，持續前行。