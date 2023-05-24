國1北向桃園段3車追撞 聯結車車斗翻覆土石散落一地 09:562023/05/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北向50公里桃園路段今天早上發生聯結車疑似未保持安全距離，追推撞2部小客車，砂土傾倒在國道上。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向50公里桃園路段今天早上發生聯結車疑似未保持安全距離，追撞2部小客車。事故占用外側2車道。後方回堵約5公里，因後車斗翻覆，警方初估事故需11時30分才能排除。 國道1號北向50公里桃園路段今天早上發生聯結車疑似未保持安全距離，追推撞2部小客車，砂土傾倒在國道上。（翻攝照片） 警方表示，24日7時50分國道1號北向50公里發生事故，疑似62歲林姓聯結車駕駛未保持安全距離，追撞2小客車，其中1駕駛送醫，檢查後並無大礙。此外聯結車車斗翻覆，導致砂土傾倒在國道上，工務段鏟裝機開始清運作業，警方已派遣巡邏車於回堵末端重守，詳細的肇事原因警方還要再分析研判。 #桃園市 #國道 #聯結車 #警察 #車禍 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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