國道1號北向50公里桃園路段今天早上發生聯結車疑似未保持安全距離，追撞2部小客車。事故占用外側2車道。後方回堵約5公里，因後車斗翻覆，警方初估事故需11時30分才能排除。

國道1號北向50公里桃園路段今天早上發生聯結車疑似未保持安全距離，追推撞2部小客車，砂土傾倒在國道上。（翻攝照片）

警方表示，24日7時50分國道1號北向50公里發生事故，疑似62歲林姓聯結車駕駛未保持安全距離，追撞2小客車，其中1駕駛送醫，檢查後並無大礙。此外聯結車車斗翻覆，導致砂土傾倒在國道上，工務段鏟裝機開始清運作業，警方已派遣巡邏車於回堵末端重守，詳細的肇事原因警方還要再分析研判。