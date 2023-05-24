大陸新任駐美大使謝鋒抵美履新，美東時間23日在紐約機場與在場的中外媒體及各界人士交流互動。謝鋒表示，他是為了捍衛中國利益而來，也是為了增進中美交流合作而來；希望美方與中方相向而行，妥善處理台灣等重要敏感問題，爭取中美關係回歸正軌。

環球網報導，謝鋒表示，很榮幸受習近平主席委派，出任中國第12任駐美國大使。我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。當前，中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，我既感到使命光榮，更感到責任重大。我和我的同事們將迎難而上，擔當盡責，不辱使命。

謝鋒強調，習近平主席提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，這是新時期中美正確相處的治本之道。希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝著這個方向共同努力，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

謝鋒表示，我上次在美國工作還是13年前。13年來，世界發生了很大變化，美國也發生了很大變化。在接下來的日子裡，我期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。我也期待著與包括媒體在內的各界人士成為朋友，大家一起為中美關係思與行、鼓與呼。再次感謝大家的關心和支持，我們後會有期。