水餃是常見的家常菜之一，台北一名女網友說自己是水餃控，假日到基隆找男友也會一起吃水餃，有3間水餃店很合她的味道，問「台北有沒有厲害的水餃店？」多數網友點名濟南路的巧之味、辛亥路上的阿玉水餃，大讚「台北最頂。」

原PO昨（23）日於PTT女板指出，假日會從台北到基隆找男友，因為她是水餃控，請男友帶她光顧了幾間賣水餃的小吃店，大讚真的很好吃，像是基隆廟口夜市的三姊妹、春興水餃店、仁愛市場的林家三鮮水餃，3間都是薄皮，一口塞一顆剛剛好，好奇問「台北有沒有厲害的水餃店？」

貼文隨即掀起熱烈討論，網友點名北市濟南路的巧之味、辛亥路上的阿玉水餃，「巧之味！大推」、「辛亥路阿玉水餃」、「巧之味跟阿玉，台北最頂」、「巧之味的干貝水餃好吃到爆」、「巧之味超讚」、「阿玉水餃＋1」、「阿玉吃好久了」、「問的就是巧之味」、「巧之味超愛」、「阿玉最頂，但沒內用」。

但也有人分享吃巧之味和阿玉不愉快的經驗，「巧之味覺得還好，阿玉以前比較好吃，後來食材有不新鮮的感覺、冷凍菜跟肉味道好重」、「巧之味內用雷到爆，有三分之二都是破的」。