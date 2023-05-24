國立金門大學結合全民國防、環境教育、融合品德提升、主題特色等多元教育主軸議題，日前特舉辦「全民國防大膽島環境教育淨灘活動」，總計有40多名師生參與。校方表示，透過大家攜手同心進行淨灘，移除岸上漂流垃圾活動，充分展現軍民一家的精神，讓美麗與潔淨留在這座「大膽勇敢」的島嶼上。

金大軍訓室主任許悠洋表示，辦理全民國防暨環境保護教育之旅，不僅讓學生瞭解大膽島戰地軍事設施、歷史文化史蹟蘊含，學習勇士先賢們屹立海上戍守疆土，勇敢守護家園的精神，並培養學生們面對未來各種內外環境變化，學習自立自強處變不驚、勇敢堅毅砥礪前行的能耐，克服生活逆境困難，從中啟發自我調適應變能力，發揮團隊合作精神，珍惜愛護我們的家園。

金門大學舉辦「全民國防大膽島環境教育淨灘活動」，總計有40多名師生參與。(圖／金大提供)

校方指出，本次活動是自新冠肺炎疫情發生後，首次舉辦全民國防教育校外教學的充電之旅，未來仍會持續舉辦相關教學活動，以達全民國防及環境保護教育目的，讓學生們體驗金門離島特殊珍貴的戰地觀光史蹟文化，使其更深刻體會應當珍惜我們現在所擁有富饒、安居樂業的和平生活，因應國家未來情勢變化，凝聚全民守護家園決心，保國衛民人人有責。