大陸男星陳曉日前為宣傳新戲《雲襄傳》開直播，連到一名用趙麗穎當大頭照的網友，不斷跳針問：「這誰啊？」認不出緋聞女友的反應火速登熱搜。事隔一天，陳曉老婆陳妍希為宣傳新戲《溫暖的甜蜜的》PO一段影片，4段獨白引發網友聯想，還解讀為陳妍希在宣示主權，掀起熱議。

陳妍希23日在微博PO《溫暖的甜蜜的》的宣傳片，配文：「在經歷中成長，直到遇見真愛，齊家宜（劇中角色名）值得～」影片中有4段獨白，第1句為「年輕的時候很容易因為自尊心太強，就錯過了。」陳妍希在劇中眼眶含淚，感性地表示：「就是當年，我太年輕了，很多事情我不懂得怎麼去處理。現在我懂了，可我已經錯過你了。」

第2句獨白為「不愛就放過對方，可以嗎？」劇中的陳妍希步入婚姻後，發現不是自己想要的，勇敢提出離婚；第3段獨白是「我和你結婚，我就一定要受委屈嗎？」最後1段獨白則是「我很幸運的已經遇到了我的真愛。」由於時間點太巧合，網友不禁把該片段帶入陳曉、陳妍希和趙麗穎的三角關係，像是第1段彷彿影射陳曉和趙麗穎當年分手可能是因為太年輕，第4段則是陳妍希疑表明自己很幸福，跟陳曉是真愛，婚姻美滿。

陳曉婚前曾與趙麗穎成為《陸貞傳奇》螢幕情侶，當時他公開承認欣賞女方，趙麗穎亦表示拍戲時兩人很有默契，緋聞傳得沸沸揚揚，不過雙方沒有公開認愛，後來陳曉跟陳妍希因拍《神鵰俠侶》假戲真做，趙麗穎退追蹤陳曉，間接證實兩人不再友好。