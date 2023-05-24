一名在貨運公司上班的人，夫意外發現在科技廠工作的妻子小美，去年7月以曾開著媽媽的車載男同事出遊，兩人還大搞車震，連保險套都不清理丟在車內。甚至也趁著出差時，與男同事在台中旅館嘿咻。丈夫事後偷看妻子簡訊，發現兩人互傳「好想跟你一起洗澡」、「再壞壞一下」、「抱抱你親親親你」等，氣到幾乎崩潰，立刻提告向情夫求償80萬元。法官審理後，小美坦承出軌，判決2人要賠40萬元，可上訴。

根據判決書，慘遭戴綠帽的丈夫提告，自己的妻子小美，與任職科技廠的男同事，從111年7月起發生婚外情。小美還向自己的媽媽借車，開車載同事出遊後，兩人在大搞車震，並將使用過後的保險套及擦拭過的衛生紙丟棄於車內角落處，遭他抓包。

幾天後，小美因公前往台中市出差，男同事也在同日搭乘高鐵前往，兩人並於當晚同宿某旅館發生性行為。未料兩人乾柴烈火一發不可收拾，隔幾天小美再次向婆婆借車，兩人又大玩車震遊戲，將使用過後的保險套及擦拭過的衛生紙丟棄於車內角落處。一氣之告提告，並向小王求償80萬元精神撫慰金。

法官勘驗小美承認曾經與男同事在台中旅館一起洗澡並發生性行為，經過勘驗雙方對話，小王曾發簡訊給小美稱：「好想趕快跟你一起洗澡澡」、「（現在好開心）抱抱」、「抱抱你親親你」、「再壞壞一下」、「（肥嘟嘟的肚子只給妳躺）當然只有我能躺」。

小美也承認，他與小王曾在婆婆的轎車後座發生性行為並將保險套丟在車內，兩人的對話提及「再過幾天就可以去台中囉（愛心符號）」、「小豬貓差不多要睡搞搞囉 晚安 醜呆呆（愛心符號）」、「晚安囉小豬貓（愛心符號）」、「小豬貓好想你 現在每天都在倒數台中行的日子（愛心符號）」。

法官審理後，認定小王的行為，已達破壞丈夫婚姻生活，侵害丈夫配偶權，斟酌丈夫精神痛苦及雙方身分、地位、經濟能力，判決情夫賠償精神撫慰金40萬元，全案可上訴。