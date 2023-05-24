今年第2號颱風瑪娃昨晚增強為強颱，目前位於鵝鑾鼻東南東方約2850公里海面上，氣象達人彭啟明表示，瑪娃颱風路徑偏西移動，有點提早轉彎的趨勢，但仍有相當高的變數，未來幾天高壓動態是關鍵，各國最新模式模擬路徑也出爐。

彭啟明今在臉書表示，強颱瑪娃目前在關島東南方，預計將受副熱帶高壓影響偏西移動，周日（28日）到達菲律賓東方海面，北轉的確切位置及時間仍待觀察；預計下周一、二（29、30日）會在台灣東方北轉，實際影響待定。目前來看有點提早轉彎的趨勢，但變數高，根據歐洲模式模擬，瑪娃在靠近台灣後北轉的機率高，美國模式則是提早北轉。

歐洲模式模擬，瑪娃在靠近台灣後北轉的機率高。(翻攝自彭啟明臉書)

美國模式也是預測會北轉，往東北方向前進。（翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明表示，預期瑪娃颱風接近台灣時，迎風面東北部、東半部地區在周日可能出現局部短暫雨，風浪增強，提醒若有海邊活動要小心，中南部維持午後山區有短暫陣雨的天氣。

至於近日天氣，彭啟明表示，東北季風已逐漸減弱，轉偏東風，今天白天北部、東部高溫回升至27-28度，中南部30度，午後山區有局部短暫雷陣雨機率。明起至周六（25至27日）氣溫逐日上升，全台高溫30度，中南部內陸地區可能飆到34度。