台灣去年因交通事故死亡達3085人，創下10年新高，行政院預計7年投入400億元改善道安，交通部明日將在行政院會中提出「道安行動綱領」，部長王國材表示，將從教育、工程、執法及監理4個面向著手，目標死亡人數要年減5％。

王國材說明，明日的行政院會，交通部會提出整個道安行動綱領的計畫，讓中央對於政策與做法有個明確規範，並由地方落實執行。道安工作是今年最重要工作，台灣被稱為行人地獄，道安數據表現也確實不好，希望今年透過中央地方合作，從問題分析到具體作法，一起做好道安工作。

至於資源分配，王國材指出，過去道安工作都是每年5、6億元，這次行政院給400億是希望做個徹底改善，主要會針對道安行動綱領裡面的要求，尤其是工程面上面改善。

交通部長王國材。（陳祐誠攝）

王國材表示，在道安工作中，民眾的駕駛、禮讓行人觀念是一大重點。在教育方面，目標是從小訓練，與教育部的5階段教材從國小到高中，能讓民眾從小接觸，包括開車時該怎麼做、行人怎麼保護自己等。

王國材說，在交通工程改善部分，如何讓民眾不容易犯錯，這是政府責任。道安工作要長期耕耘才能產生成效，短期做法可透過人行道外擴、行穿線退縮、行人專用或早開時相等調整。

目前除高雄外，交通部道安會已前往另外5都視導行人安全，也與相關交通專業人士做討論，交通部預計在7月完成後，做出一份整體報告。