2022年六都淨遷入人口只有桃園及台中為正值，顯示人口持續移入，其中，又以北屯、南屯、沙鹿、清水、烏日等五區人口淨遷入最多。人口紅利也為當地房市帶來效益，信義房屋中六區協理洪振祐分析，中科、台中工業區、精密機械科技創新園區所連成的「中科廊道」，帶來大量工作機會，因此，距離中科廊道較近、交通較便利、房價相對親民、有較充足供給量體的行政區，就容易成為人口移入、買賣屋需求強勁的區域。

2022年台中市淨遷入人口達3839人，僅次於桃園市；各區域之中，又以北屯、南屯、沙鹿、清水、烏日等五區人口淨遷入最多；若再細分里別，北屯舊社里、廍子里，以及烏日區三和里，淨遷入人口為前三名。

洪振祐指出，這五個人口移入顯著的行政區，共同特色都與「中科廊道」有關。中科廊道是指由中科、台中工業區、精密機械科技創新園區所串連而成的區塊，預估可再吸引上兆元的投資、帶來龐大就業機會，因此，周邊的區域房市，就會因為人口紅利而受到帶動。

洪振祐分析，北屯與南屯距離市區、中科廊道都不遠，近年官方建設發展也多集中在兩區，包括捷運、百貨商場、重劃區等，供給量體不小，成為移居首選；不過，兩區尤其是南屯的房價相對蛋白、蛋殼區也較高，目前南屯區屋齡10年左右的電梯大樓，成交單價落在4字頭，新成屋上看5字頭，預售屋甚至有出現6至7字頭的開價。

相較之下，沙鹿、通勤距離及產品類型取勝，洪振祐說，沙鹿區緊鄰中科園區，以透天產品為主，加上上班通勤方向較不會塞車，成為許多園區客鎖定的區塊，主力產品為沒有電梯的透天物件，總價約落在2000萬左右。而清水距離市區較遠，但近年有建商在當地造鎮，推估是人口有移入的原因；烏日則有高鐵、捷運等題材。

洪振祐表示，由於人口持續正成長，且產業持續發展，大台中剛性需求穩定，整體來說，以標準品2、3房，且建商為一線品牌，是最多購屋者的首選。