漢來美食2022年合併營收37.56億元、年增28.23％，創歷史次高。毛利率40.65％優於前年39.85％，營業利益0.29億元，較前年虧損0.66億元顯著轉盈。稅後淨利1.3億元、年增達72.61％，每股盈餘（EPS）3.08元，本業營運轉盈、自前年谷底顯著回升。

受惠疫後餐飲需求暢旺，漢來美食2023年前4月自結合併營收16.61億元、年增達33.95％，改寫同期新高。首季稅後淨利1.27億元，季增達45.13％、年增達1.97倍，每股盈餘3.01元，雙創同期新高、歷史第三高，單季獲利即逼近去年全年。

展望2023年，漢來美食將著力於台北南港新據點的開店事宜，預計於10月開幕的「漢來皇家鬱金香酒店」內開出7個餐飲單位，包括價位較「名人坊」更高的「東方樓」、新品牌餐廳，以及升級版的「漢來海港」等5間餐廳，為今年最重要的營運成長動能。

同時，漢來美食加速新品牌布局、持續優化既有品牌，去年9月底開幕的小金雞「溜溜酸菜魚專賣店」今年將持續展店，預計第三季前將再開出2家門市，其中包括1個依據商圈特色所研發開出的街邊店。

漢來美食表示，將藉由強化組織、完善人力資源管理並輔以數位工具，提升公司各項軟硬體實力，創造更優質的顧客體驗，以確保並提升公司經營績效。此外，將繼續深耕電子商務市場，推出更多元產品，藉由數位化串聯品牌消費旅程、延伸營運廣度，帶動公司整體業績。