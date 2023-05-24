女星王思佳日前在《女人我最大》介紹收藏的愛馬仕包包，事後身陷假包風波，她為此把包包送去美國相關機構檢驗，但仍不能平息風波；然而，王思佳的媽媽布蘭妮日前在節目上聽了星座專家分析，自己孩子生活重視的部分時，忍不住激動落淚，雖未多說明，但可知她是心疼女兒近期的遭遇。

布蘭妮日前在《命運好好玩》被算出命格是一生都為子女操煩的媽媽，接著，星座專家 Amanda也分析太陽、月亮和上升星座在射手、水瓶和雙魚的父母，最重視的就是孩子的人品，至於物質、建議與意見都是在旁輔佐「他們認為一個孩子本質是非常善良的，當遇到難關的時候，就會有身邊的朋友都會給與鼓勵，人品在重要關鍵就會有真心朋友」。

聽到這裡，布蘭妮突然忍不住淚灑攝影棚，甚至哭到全身顫抖，情緒看起來非常激動，對此，一旁的主持人何篤霖見狀也遞上衛生紙，並給予安慰「最近他們家事情比較多，（衛生紙）整包給妳，當媽媽的很心疼啦」。

待情緒平復後，布蘭妮也分享自己的教育方式，她認為孩子放學後就要好好享受休息時間，所以也不會送他們去補習班，且孩子們一到家也不是馬上開始寫功課，而是先休息一下，她也不希望用過於強硬的方式控制，並提到在孩子們成年後：「我是不會管你們的，我會讓你們朝著你們的希望、喜歡的方向去走」。