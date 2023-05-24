台北商業大學數位多媒體設計系專案教師楊蕾本學期結束後將不再被續聘，但她目前仍指導多組學生製作專題，她不能繼續任教，引發學生恐慌。北商大數位媒體設計系的學生因此發起連署，希望校方將楊蕾留下並繼續教學，也呼籲各界重視專案教師的權益。

北商大數位多媒體設計系學生賴姿璇表示，楊蕾教授在教學以及專業技術上十分優秀，身為他們的專題指導老師也都非常盡心盡力。而楊蕾老師目前還有接7組的專題的指導老師，且7組專題都還是在製作中，而系上卻要停聘楊蕾老師，讓他們無所適從。

另一位學生王禹傑表說，楊蕾老師是系上認真教學動畫技術之教授，且是少數能同時指導學生平面及3D動畫的老師，在國內動畫產業方面及與國外合作之相關經驗豐富，但系上停聘楊蕾教授之決策非公開透明，並傷及學生權益，他們感到憤怒。

台北商業大學數位多媒體設計系學生發起連署，要求系方留下楊蕾教授，並呼籲呼籲各大專院校重視學生及專案教師之權益問題。

連署聲明指出，教育部目前要將「專案教師」比率逐年下降至6％，但北商大數位多媒體設計系目前的做法卻是直接將系上有能力且稀缺的專案教師直接解聘，這造成學生在後續專題、課程上有重大的影響。

聲明說，身為技職體系的他們，系上要轉變政策，卻將技術型老師辭退，想轉為學術型，這對起初想就讀技職體制的學生，影響許多。且系上近年來的發展方針也是不斷鼓勵學生向業界看齊，這不就因此才讓老師們拉學生開始進行和業界接軌的產學合作嗎？學校自身的方針彼此矛盾，卻又要以這樣的理由作為理由解聘老師，實在無法令人信服。

聲明說，教育部目前給予專案教師的保障實在太少，難道專案教師就該變成學校想丟就丟的免洗筷嗎？不應該讓專案教師的規條成為趕走真正有能力代領學生之教師的藉口跟理由。