WTA史特拉斯堡網球賽，女雙再有兩組寶島好手晉級8強，謝淑薇與中國大陸王欣瑜搭檔，16強賽6比4、6比2擊敗俄羅斯嘉布耶娃（Angelina Gabueva）／愛沙尼亞坎尼佩（Kaia Kanepi），吳芳嫺則和澳洲緹然卓穆莉雅（Olivia Tjandramulia）搭配，16強賽2比6、7比5、10比6打退法國地主外卡組合德普娜（Severine Deppner）／伊莉耶芙（Sarah Iliev）。

謝淑薇這一站賽事也有補進女單，會外賽連過兩關取得會內賽資格，可惜22日在女單會內首輪32強奮戰三盤，6比7（2比7）、6比1、1比6不敵紐西蘭女將蘿特菲（Erin Routliffe），不過還有雙打可以繼續，首輪16強賽首盤先拿下後，第二盤在1比2之後連下5局，直落二收下勝利。

謝淑薇在史特拉斯堡網球賽女雙8強，又要再碰上同胞姊妹檔組合詹詠然／詹皓晴，先前休息約一年半的謝淑薇今年4月回歸賽場時，首場女雙就是馬德里大師賽和雙詹交手，那一站謝淑薇是和捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova），當時謝淑薇組合經過搶十逆轉勝，這次來到史特拉斯堡又狹路相逢，預料戰況仍相當緊張。

近況不錯的吳芳嫺，上周在WTA佛羅倫斯女網賽女雙晉級到4強，史特拉斯堡女雙首輪過關，8強賽要對抗大會第2種子美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）。