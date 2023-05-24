「侯管配」？侯友宜曬合照曝見面談這事 管中閔凌晨表態了

新北市長侯友宜昨在臉書貼出拜會前台大校長管中閔照片，引發「侯管配」聯想。侯友宜今表示，管中閔校長是台灣學界重要脊梁，當天是以請益態度請教管校長國內外經濟情勢、高等教育、青年議題等，是抱著學習心態拜會，沒有談到任何職位，也希望大家不要用政治意識形態來看待。

侯友宜說，管校長知識淵博，他的智慧、風骨令人敬佩，當天是以請益態度請教管校長對國內外經濟情勢、 高等教育包括青年關心議題 、少子化台灣面臨的挑戰等，聽聽管校長的意見，管校長給了很多方向跟引導，他非常感謝，兩人相談甚歡。

侯友宜說，過程中兩人沒有談到其他事情，兩人為國家、為人民有共同想法，一起幫助國家成長茁壯，他是抱著學習的心態，管校長抱著為國家為人民做事的態度，大家一起讓國家更好，完全沒有談到職位，謝謝管校長給他很多意見。

侯友宜傳將拜會藍營立委，是否會拜會其他藍營大老，侯友宜說，他會持續跟國內各面向社會賢達請益，多蒐集大家的智慧，讓我們國家更好，也是他即將面臨更大挑戰過程中，能藉別人經驗學識，了解他們個人如何看待國家未來發展，一起讓國家更進步「是我要做的」，這段時間他會一一向國家社會賢達與專家學者不分你我、不分黨派請益。

至於國民黨5月31日便當會，傳出藍委陳玉珍拒絕出席，侯友宜說，他理當在最短時間去拜會國民黨立院黨團跟所有立委請益，他們在國際情勢與國內有很多擔憂的地方，聽取第一線為國家做事的立委不同聲音，面臨挑戰有哪些，還有哪些沒有想到周全的，會透過請益及拜會方式聽聽立委意見，集眾人之力量，讓國家社會越來越進步。