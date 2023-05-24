國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選，挑戰將於5月28、29、30日連3天晚上登場，挑戰者、桃園市議員黃敬平24日赴桃園地院控初選民調不公，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，黃敬平是針對對比式民調中的民進黨對手人選沒共識，但民調問卷都是依中央黨部規定設計，依初選辦法，若參選人無共識，會以「民進黨候選人」代替，台北市芯費大戰也是如此，市黨部都依黨的明文規定進行，並無偏頗。

國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選風波不斷，現任立委呂玉玲，面臨桃園市議員黃敬平和舒翠玲挑戰，初選三腳督讓該區成藍營全桃最激烈戰區，堪稱「火藥庫」，經市長張善政協調下，舒翠玲以團結為由宣布退出初選，留下呂玉玲和黃敬平PK，但黃敬平在初選前4天以初選民調題目不公，認為「要做掉他」，到桃園法院遞狀聲請假處分暫停執行初選民調記者會。

「沒有不公！」黃敏恭說，因同選區的民進黨發生初選勝出者退選事件，至今沒有人出線，依國民黨初選民調辦法11條，明訂如果有明確其他政黨參選人士，就訂為對比民調對象，若無明確候選人，就由參選人協調，協調不成得以「民進黨參選人」代替，白紙黑字講很清楚，毫無爭議。

黃敏恭說，23日2參選人在市黨部協調時，雙邊意見不一致，黃敬平希望選擇民進黨議員劉仁照，但劉仁照是否有機會或意願仍撲朔迷離，用假想對象在民調上反而會不公，黃敏恭強調，初選辦法有明文規定，有共識的假想敵就用共識者，協調不成就依黨部規定，因此民調會依「民進黨參選人」代替，毫無爭議，台北市「芯費大戰」也是如此，呂玉玲則稱遵照黨規定。

黃敏恭說，除非法官明確裁定強制執行，否則民調仍會照期程走，5月28、29、30日連3天晚上6到10點由3家公司民調，他再度呼籲黨內同志團結。