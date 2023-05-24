世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日在日內瓦舉行的世界衛生大會上警告，全世界要準備好應對下一波大流行，指出未來疫情可能比新冠病毒「更致命」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日呼籲，全世界要為比新冠病毒「更致命」的下一波大流行或病原體做好準備。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，譚德塞周一在日內瓦世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）的一場會議上警告，下一場大流行可能比新冠病毒「更致命」。

他說：「另一支變異株出現、導致患病及死亡數激增的威脅仍在，另一個更致命病原體出現的威脅仍在。」

新冠肺炎疫情3年多來奪走全球超過690萬條人命，譚德塞表示，這代表地球上所有人都必須受到更好的保護，「我們不能逃避問題，如果我們不做出必要的改變，那誰來做？如果我們不現在行動，那何時才要行動？當下一場大流行來襲時，而且一定會來，我們必須準備好果斷、共同、公平地應對。」

儘管祭出警告，譚德塞也在會議上讚賞140個會員國同意草擬全球大流行病協議、以及提升應對預算的決定。

世界衛生組織5日才正式宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不再是「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

世界衛生組織在官網上列出9項對公衛構成最大威脅、必須「優先」研究的疾病，這些疾病有可能在區域蔓延，而且還沒有足夠的應對措施，因此有可能釀成下一波大流行。

這些疾病包括：伊波拉（Ebola）病毒、馬堡病毒（Marburg）、「克里米亞─剛果出血熱」（Crimean-Congo haemorrhagic fever）、拉薩熱（Lassa fever）、立百病毒（Nipah Virus）、中東呼吸道症候群（Middle East Respiratory Syndrome，MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）、COVID-19、茲卡（Zika）病毒、裂谷熱（Rift Valley fever），以及最令人擔憂的「X疾病」（Disease X）。

X疾病是世衛對尚未發現的病菌引起的疾病統稱。