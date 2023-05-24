世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日在日內瓦舉行的世界衛生大會上警告，全世界要準備好應對下一波大流行，指出未來疫情可能比新冠病毒「更致命」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日呼籲，全世界要為比新冠病毒「更致命」的下一波大流行或病原體做好準備。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，譚德塞周一在日內瓦世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）的一場會議上警告，下一場大流行可能比新冠病毒「更致命」。

他說：「另一支變異株出現、導致患病及死亡數激增的威脅仍在，另一個更致命病原體出現的威脅仍在。」

新冠肺炎疫情3年多來奪走全球超過690萬條人命，譚德塞表示，這代表地球上所有人都必須受到更好的保護，「我們不能逃避問題，如果我們不做出必要的改變，那誰來做？如果我們不現在行動，那何時才要行動？當下一場大流行來襲時，而且一定會來，我們必須準備好果斷、共同、公平地應對。」

儘管祭出警告，譚德塞也在會議上讚賞140個會員國同意草擬全球大流行病協議、以及提升應對預算的決定。

世界衛生組織5日才正式宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不再是「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

世界衛生組織在官網上列出9項對公衛構成最大威脅、必須「優先」研究的疾病，這些疾病有可能在區域蔓延，而且還沒有足夠的應對措施，因此有可能釀成下一波大流行。

這些疾病包括：伊波拉（Ebola）病毒、馬堡病毒（Marburg）、「克里米亞─剛果出血熱」（Crimean-Congo haemorrhagic fever）、拉薩熱（Lassa fever）、立百病毒（Nipah Virus）、中東呼吸道症候群（Middle East Respiratory Syndrome，MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）、COVID-19、茲卡（Zika）病毒、裂谷熱（Rift Valley fever），以及最令人擔憂的「X疾病」（Disease X）。

X疾病是世衛對尚未發現的病菌引起的疾病統稱。

文章來源：Prepare for next pandemic, future pathogens with "even deadlier potential" than COVID, WHO chief warns
文章來源：The next pandemic ‘even deadlier’ than COVID is coming, warns WHO
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