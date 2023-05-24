社群發達的另一個副作用，就是任何人都可拍照、拍片公開分享，但後座力沒人曉得，有時甚至無法承受。一名網友在路易莎看不慣一名男子「把座位上的插頭全佔了」，怒發文質疑「為什麼他都不消費呢」，不料慘遭圍剿，網友抨擊只看圖就企圖公審，心態可議！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，質疑一名正在用筆電的男子，把桌上的插頭全插滿了，卻不見任何消費。該名男子身旁有兩瓶飲料，其中一瓶是礦泉水。

沒想到留言網友幾乎一面倒，對於原PO的行徑相當不以為然，「去跟他講啊，幹嘛上來說」、「你是不是因為沒搶到插座不開心」、「怎麼知道他沒消費，說不定那個環保瓶，裡面裝路易莎的咖啡」、「你是為了公審他所以加入社團嗎」。

有網友語重心長地說，不該為了賺點閱或蹭流量，就隨便拍照把人上網，因為無法知道整起事件的原貌，也許那個人是路易莎老闆，或來幫忙維護系統的工程師，莫名其妙被公開，不是很無辜嗎？