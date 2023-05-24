●摩根士丹利股票策略師Michael Wilson表示，市場並未反映美國債務違約的風險，而就算雙方達成協議，此事仍可能對經濟增長造成影響。如果他們就債務上限達成協議，那麼在財政支出上就會做出一些讓步，這對增長來說是一個問題。這會造成立即性的影響，還是晚些時候才會顯現？我們認為都有可能。就今天看來，並沒有正面的協商進展。

●高盛出具報告指出，過去幾個月來，標普500指數的報酬率比流入美國金融市場的投資額高出7%，這意味著未來幾周美股恐將面臨阻力。根據高盛的預測模型，標普500指數的報酬率與資金流呈正相關，當標普500指數的投報率與資金流背離時，它們往往會在之後回歸均值。高盛分析師預測，標普500指數下個月下跌超過5%的可能性為18%。

●根據路透社所做的預測調查，受訪的股票策略師預期標普500指數今年可能收於4150點，比周一收盤的4192.63點略為下跌,但仍較2022年封關時上漲約8%。分析師表示聯準會一直以來的升息、地區銀行業爆雷，以及企業獲利轉弱等因素將給市場帶來壓力。

●OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，許多投資人都在緊盯著債限談判。如果談成協議變得更加遙不可及，我們可能會開始看到市場承受更多壓力，但最終能完成些什麼的樂觀氣氛還是有的。