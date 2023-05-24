美道瓊工業指數23日下跌231.07點，跌幅0.69％，收33,055.51點；那斯達克下跌160.53點，跌幅1.26％，收在12,560.25點；S&P 500指數下跌47.05點，跌幅1.12％，收4,145.58點；費城半導體指數下跌37.59點，跌幅1.17％，收3,177.44點。

第一金投顧分析，美國債務上限談判受阻，共和黨籍眾議院議長Kevin McCarthy取消前往白宮談判的行程，並表示若明年度的支出沒有小於今年度，則共和黨不可能接受，使得台股持續受到美國債務上限仍未取得共識影響，且推升指數上揚阻力仍偏多，近期外資紛紛下修晶圓代工下半年度展望，目前法人資金關注基期較低的中小型類股以及先前提及的軍工、旅遊重電等，電金尚未歸隊，不易推升指數。

群益投顧表示，短線避險情緒升高，漲多股輪流調整，建議關注強勢概念族群基期補漲族群，擇強守技術面應對。其中，蘋果全球開發者大會（WWDC）將於美國時間6月5～9日登場，除蘋概股表現受關注外，彭博報導，蘋果可能在今年WWDC發表混合實境（MR）頭戴裝置，聚焦MR供應鏈玉晶光、揚明光等股價動能。

後續關注焦點將放在全球AI指標大廠輝達美東時間周三（24日）盤後將公布財報與（台北時間）周四凌晨FED也將公布會議紀要；以及26日Fed看重的通膨指標4月核心個人消費支出（PCE）物價指數將公布。

此外，LED相關除了應用上也連結節能減碳外，股價基期具相對較低優勢。LED車燈廠聯嘉光電布局節電減碳有成，近日通過政府專案獎勵，將推動供應商減碳平台。