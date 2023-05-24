中信上櫃ESG 30經理人張嘉祐表示，許多中小型企業會選擇在上櫃掛牌，主要原因為上櫃市場提供較上市市場寬鬆的資本額要求、成立年限及股權分散性，為新興產業募集首選。為確保企業營運品質及營運能力可即時反應在股價，上櫃ESG 30指數每年進行四次的指數調整，4月、6月、9月及12月，從財報、流動性及ESG表現進行篩選，汰弱留強，精選出上櫃股票中兼具財報優、流動性佳且為ESG前段班的潛力股，在四次調整中為投資人做把關，淘汰投組中財務能力較差、甚至是財務不實的個股。

根據臺灣指數公司統計，自2018年底至2023年4月28日止，上櫃ESG 30指數的年化報酬率達20.62％，較上櫃指數的16.72％、臺灣加權指數15.96％強。張嘉祐說，由此可見，該指數在反彈的力道較其他兩大競爭標竿來得強勁，入手中信上櫃ESG 30反彈感受度也較強。

張嘉祐接著說，台股經過2022年修正之後，2023年初至今已有一波反彈，從台股兩大指數今年初以來表現觀察，櫃買指數漲幅為17.16％，勝過臺灣加權指數為14.45％，除是因為中小型股今年來表現較佳之外，上櫃股票也受惠於股本較小，較活潑的特性，當有利多消息或者大環境轉向樂觀之際，跟漲能力也能較強。

整體來說，張嘉祐表示，受到全球景氣衰退疑慮影響，台股上半年走勢仍有所波動，呈現震盪格局，但也為投資人帶來買點機會，目前台灣景氣在「L型」打底階段，預估下半年會優於上半年，2024年會好過於2023年，股市也會提前反應，現在入手較具爆發潛力的台股ETF「中信上櫃ESG 30」，依照歷史經驗，當股市呈現多頭向上之時，該檔ETF的上漲動能也會相對強勁，有望為投資人帶來更佳報酬表現。