立法院昨日三讀通過《律師法》部分條文修正草案，新增「公職律師」制度，他們得擔任政府機關或公立學校之訴訟代理人，全國教育產業總工會對此表示憂心，由於公職律師必須遵守公務員服務法，將來是否成為官方打手來打擊基層及工會，這是基層教師最大的疑慮。

根據統計，近年來律師錄取人數大增，例如110年律師考試（一試）錄取3059名，律師考試（二試）錄取940名；111年律師考試（一試）錄取3150名，律師考試（二試）錄取913名。

全教產理事長林碩杰說，律師錄取人數大增下，平均分配到的執行業務案量相對降低，也可能造成部分律師收入不穩，故基層教師所反應的，通過這項修法是否幫律師們安排工作之疑問，並非空穴來風。

法務部表示這次修法是因應社會多元發展及民眾權利意識高漲，為協助解決政府機關構及公立學校推動業務過程，能妥適處理日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，並保障公務員法律權益。

林碩杰說，近年來，各級學校校事會議、調查小組、及勞資爭議等案量大增下，公職律師應是政府省錢打官司、處理涉法案件之利器。

依據高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，目前各級學校校事會議須有「教育學者、法律專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士1人」，調查小組也得由校外教育學者、法律專家、兒童及少年福利學者專家等人員擔任，多數學校均直接聘請校外律師以求公正；而工會與學校間之調解、仲裁、裁決等勞資爭議案件，學校也多直接聘請校外律師接案。

林碩杰認為，如今新增公職律師於政府或學校，政府將可於省下可觀之律師費後，大「打」出手？此外，由於公職律師必須遵守公務員服務法，將來是否成為官方的打手來協助政府管制學校，已造成基層教師的憂慮。