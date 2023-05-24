台灣百合公義協會理事長徐紹展今年2月提出全國性公民投票提案「死刑應於判決確定後，6月內執行完畢」全國性公投提案，中選會認為提案有舉行聽證會必要，並在11日舉行公聽會。中選會主委李進勇今表示，該案照目前時程看來，應該是趕不上今年法定公投舉行時間。

國民黨立委李德維詢問，依法應於今年8月舉辦公投，此案經聽證會釐清爭點後，公投是否會辦？李進勇回應表示，照目前時程看來應該是來不及，公投案的成立，必須在公投日前90天前。（本報資料照片）

公投法自修法後，將公投日定於8月第4個周六，自2021年起，每2年舉行一次，中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢，國民黨立委李德維詢問，依法應於今年8月舉辦公投，此案經聽證會釐清爭點後，公投是否會辦？李進勇回應表示，照目前時程看來應該是來不及，公投案的成立，必須在公投日前90天前。

李德維質疑，執政黨把公投日定死，加上中選會有相關權限，包括舉辦聽證等，若本周不公布公投案，就敢不上公投日的時程，不就形同被中選會「行政沒收」；對此，李進勇說，相關程序都是按既定規定，中間完全無任何拖延，「可能案子提出的時間也是因素。」