電子設備的壽命和使用方式有關，美國消費技術專家兼節目主持人科曼多分享，導致電子設備壽命縮短的5大NG行為，包括充電方式錯誤、讓電子設備暴露在極端溫度的環境、從不清潔手機、使用錯誤的手機殼及不更新電子設備的軟體。

綜合外媒報導，美國消費技術專家兼節目主持人科曼多（Kim Komando）分享，使用電子設備的5大NG行為，容易導致設備壽命變短，首先要避免錯誤的充電方式，不要等到電量低到快關機才充電，他通常會讓筆電電量保持在40％的中間電量，避免快沒電才充電；另也避免充飽電後一直充電，因為手機電池長時間保持滿電狀態，易影響到電池健康度，真的不用一掉到80％就開始充電。

科曼多表示，接著就是要避免極端高溫，多數手機無法承受高溫，若將手機放在陽光下或是高溫的汽車內，可能導致電池過熱，導致手機毀損。不過太低溫也不好，最佳使用溫度為攝氏16至22度。此外，定期清潔手機也很重要，除了擦去螢幕上的指紋，黏在充電口或喇叭的灰塵與汙垢可能影響手機性能，因此建議要定期清潔。

科曼多說，使用錯誤的手機殼也會影響電子設備的壽命，因為手機的設計很精密，雖然有一定程度的抗摔，但如果能裝上手機殼保護，可避免意外摔到，導致手機內部出現肉眼無法看到的損壞；最後則是要定期更新電子設備的軟體，增強安全保護力。