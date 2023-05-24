飛龍瀑布溯溪意外發生逾90個小時，仍有蕭男、陳女及黃男3名失蹤者還沒找到，搜救人員今天再出動，山區天候不佳暫以空拍機搜尋及攔截點巡查為主，家屬焦急苦等消息。

10人溯溪團20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪，因午後山區突下暴雨，溪水暴漲導致全團受困，當天下午4時58分報案求援，搜救行動持續至24日上午10時，已逾90個小時，仍有有蕭男、陳女及黃男3名失蹤者還沒找到，家屬焦急守候在霧台警分駐所等消息，希望能快點找到親人。

屏東消防局霧台分隊長林耀鄰今天透過影片表示，今天因天候狀況不佳，搜救人員下切稜線及溪谷搜救不易，目前以空拍機進行搜尋及加強攔截點巡查為主，目前第1大隊出動7名警消、分2組進行搜救。

林耀鄰指出，第1組搜救人員沿飛龍瀑布底層攔截點巡查，並往下游河道至谷川大橋前搜尋；第2組搜救人員在谷川大橋指揮站準備執行空拍任務。