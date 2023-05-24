維生素B群可說是最受國人歡迎的保健食品，一般提到它總會聯想到提振精神，不過卻也常聽到有助改善失眠，究竟維生素B群適合早上吃還是晚上吃？對此，食品技師張邦妮指出，只要從產品營養標示表中，各項B群含量的「每日基準百分比」就可判別，如果含量是100～300%，就能睡前服用；若含量超過至500～1000%以上，則早上服用較合適。

食品技師張邦妮在個人網站說明B群的功效，她表示，當人們處於緊張壓力的情況下，能量會加速消耗而造成疲倦，這時服用B群可以提高代謝，快速將營養素轉換成能量，進而助於提振精神。

然而，張邦妮說，人體是一個複雜且精密的系統，當身體缺乏維生素B群時，也容易產生失眠的現象，若想幫助睡眠，可挑選含有B3（菸鹼酸）、B6、B12的產品。

張邦妮進一步表示，事實上，B群一整天都會在體內協助代謝，且為水溶性營養素，因此任何時間食用都可以。至於有些人擔心早上吃無法達到助眠效果，睡前補充又怕失眠？她說明，可檢視B群產品上，營養標示表中各項B群含量的「每日基準百分比」，若含量為100～300%可於睡前食用，不會影響睡眠；若含量達500～1000%以上，屬於強效型產品，還是早上吃較適合。

最後，張邦妮也提醒，除了補充品外，許多食物也都含有豐富的維生素B群，如糙米、豆類、麥片、牛奶、豬肉、牡蠣、蛋黃、花生、深海魚類及深綠色蔬菜等，保持飲食均衡才是健康之道。