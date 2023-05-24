中國政府歐亞事務特別代表李輝23日在法國巴黎與法國外交部政治和安全事務總司長蒙多洛尼舉行會談。雙方就政治解決烏克蘭危機和中法關係等問題交換意見時，李輝表示，中法在烏克蘭問題上存在不少共識。

李輝於會上表示，上個月，法國總統馬克宏成功訪華，取得積極成果。「我們要落實好兩國元首的重要共識，不斷深化各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。」

李輝表示，中法在烏克蘭問題上存在不少共識。中方願以中國國家主席習近平提出的「四個應該」為根本遵循，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下基礎。中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

大陸政府歐亞事務特別代表李輝會見法國外交部政治和安全事務總司長蒙多洛尼。（大陸外交部）

據大陸外交部網站引述，蒙多洛尼表示，今年以來，中法兩國高層交往密切，推動法中全面戰略夥伴關係不斷取得新發展。法中同為聯合國安理會常任理事國，兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的廣泛議題加強對話，具有重要意義。

蒙多洛尼說，法方高度重視李輝特別代表此次訪問，期待中方繼續為停火止戰發揮建設性作用。法方願同中方加強對話與合作。