台東監理站綠島下鄉服務。（台東監理站提供／蔡旻妤台東傳真）

離島民眾至本島申辦監理業務不便，台東監理站今天表示，將於5月30日上午8時至12時及下午13時至17時、5月31日上午8時至11時，至綠島鄉南寮村辦公室服務離島民眾，並提供各項監理下鄉服務，歡迎多加利用。

台東監理站長洪美芳表示，監理站服務團隊每年至綠島提供服務，提醒居民辦理車輛定期檢驗、車籍異動、領牌等事項，請預先投保強制汽車責任保險（辦理當日有效期限需滿30日以上，未滿者請先投保），始可辦理各項異動業務，以節省您寶貴時間，請民眾多加利用。本案將視天候、班機等不定因素，取消或延期辦理，如有疑問請民眾電洽（089）311539轉106或107諮詢。

受季風影響，離島居民如要到台東申辦車輛車籍業務相當不便，蘭嶼議員黃碧妹今天在縣議會反映，監理站下鄉服務天數少、有時更因氣候影響取消，讓蘭嶼民眾大排長龍，建議監理站能在離島駐點服務；台東縣政府回應，會向相關單位建議。