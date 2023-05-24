蔡家蓁想到媽媽就忍不住落淚。（中視提供）

2隻仿真恐龍嚇得白冰冰、陽帆驚慌失措。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》本周六(27日)推出「正能量金曲歌舞秀」，邀來李子森、杜忻恬、陳思瑋、明亮、蔡亞露、江念庭、陳孟賢、鐘綺、方順吉、黑面、蔡家蓁、蔡佳麟、嚴之、冰冰show少女隊等同台飆歌。

藝人們為了呈現最精采的內容，傾全力又唱又跳，就連主持人白冰冰也屢屢挑戰自我，這回她苦練國標舞，穿著性感開高衩的短裙，舞蹈中還秀M字腿、下腰等高難度動作，讓眾人看到目瞪口呆，陽帆更是大讚：「真的跳得非常好，幾乎接近完美，和老師的搭配天衣無縫！」白冰冰聽到讚美覺得一切努力都值得，因為為了學國標舞，她練到瘦了3公斤。

白冰冰看到歌手蔡家蓁，一開口就問「有沒有交男朋友了？」讓蔡家蓁嬌羞透露目前還是單身。節目中，蔡家蓁帶來自己作詞作曲的新歌〈想欲講出的話〉，透露要把這首歌獻給媽媽，因為是單親家庭，她和媽媽同住，每天凌晨媽媽就得出門到工地賣飲料，即使再忙也會幫她做好早餐，更讓蔡家蓁覺得媽媽很辛苦，講到這她更哽咽落淚。

此外，節目還安排兩隻高達2公尺的仿真恐龍，站上舞台栩栩如生，不僅會動還發出低吼，據製作單位透露，恐龍造價高達20萬，也因為太逼真，讓「冰冰show少女隊」嚇到花容失色，連陽帆都被突襲，嚇得白冰冰也慌亂逃離，瀕臨失控的畫面就在本周六(27日)晚間8點中視《我愛冰冰Show》。