im.B詐騙集團牽扯人士持續增加，國民黨23日痛批，民進黨主席賴清德帶領的團隊根本就是「信lie集團」。台北市長蔣萬安表示，對於詐騙行為深惡痛絕，強力執法、嚴加掃蕩，對於查緝不法絕不寬貸，不管詐騙集團背後政商關係，都要依據事實完整查明，給予人民交代。

台北市長蔣萬安24日出席內湖區「市長與里長有約」。（ 王英豪攝）

蔣萬安今日出席「市長與里長有約」會議內湖區場次，他指出，最近看到任何詐騙行為日益猖獗、氣焰囂張，已經成為全國民眾心中的痛，甚至台灣被諷刺成為詐騙王國，絕對無法容忍，也對於詐騙行為深惡痛絕。

蔣萬安表示，不管中央和地方、市府和議會，都必須以嚴正的態度面對詐騙問題，負起全面掃蕩、剷除詐騙集團的責任，個人的態度非常堅定且明確，不只深惡痛絕，而且要強力執法、嚴加掃蕩，查緝不法絕不寬貸，所以包含im.B在內任何侵害民眾權益的詐騙行為，絕對是強力掃蕩而且徹底查辦。

蔣萬安強調，對於這些詐騙集團背後的首腦，也一定要全面清查清楚，不管背後政商關係如何，都必須完整依據事實來查明，給予人民交代。

蔣萬安說，今年也已特別交代警局進行掃黑靖城專案，就在本月3日將im.B主嫌拘提到案，北市對於任何詐騙行為絕不寬貸，強力查緝掃蕩，一定要展現公權力，讓民眾知道查緝任何不法的決心。同時，在近期每次專案會報上，也有再三要求警局，提供查緝以及掃蕩詐騙行為的成果與具體作為，緊盯進度給民眾交代。