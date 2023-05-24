俄羅斯總理米舒斯京23日抵達中國，並在上海舉行的俄中商務論壇上發言。他表示，相信今年俄中雙邊貿易額將增至2000億美元，加強兩國糧食安全，還有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，與中國建立聯繫。米舒斯京最後更引用唐詩「欲窮千里目，更上一層樓」來形容中俄關係的前景。

觀察者網報導，這也是米舒斯京2020年1月出任俄總理以來，首次訪中。在發言中，米舒斯京強調，西方國家未能破壞俄羅斯的經濟，「去年，俄羅斯遭受了史無前例的制裁壓力，其目的是破壞經濟，使國家貨幣貶值，引發毀滅性通脹，影響普通公民的生活水準」，然而這並沒有發生。

米舒斯京還提到，「俄羅斯的失業率處於歷史最低水準，僅為3.5％。截至5月初，年通貨膨脹率已降至2.3％，這是歐洲所有國家中最低的。得益於完善的國家支付和結算基礎設施，信貸機構、外匯市場和股票市場都在正常運行」。

綜合《商業內幕》、路透報導，自俄羅斯發動「特別軍事行動」（俄烏戰爭）以來，許多俄羅斯銀行便被禁止使用國際資金清算系統（SWIFT）。然而，俄羅斯迅速推出了「金融資訊傳遞系統」（SPFS）的替代性盧布支付系統。2022年9月，俄羅斯央行表示SPFS系統的使用規模正以創紀錄的速度擴大。

去年，俄羅斯整體對外貿易額增長了8％以上，達到8500億美元。其中出口增長近20％。米舒斯京強調，俄羅斯不僅堅持了下來，而且繼續朝著積極發展的方向前進。

關於中俄貿易方面，米舒斯京稱，俄羅斯珍視與中國的數百年歷史關係。兩年來，雙邊貿易額增長了約1／3。2022年創下了新紀錄，達到約1900億美元。根據今年第一季的數據，中俄雙邊貿易額增長了將近1／4，達到約520億美元。米舒斯京還表示，「相信今年我們將完成兩國元首提出的任務，將雙邊貿易額增至2000億美元」。

同時，中俄貿易的增長伴隨著重要的質量變化，主要是減少對美元和其他西方貨幣的依賴。在2021年，中俄兩國之間只有約1／4的結算使用本國貨幣，2022年已經接近2／3。俄羅斯的對中投資組合包括80個重大項目，總投資額將超過1650億美元。

關於農業貿易方面，米舒斯京稱，中俄農產品的雙邊貿易正在高速增長。去年，農產品貿易額增長了42％，超過了70億美元。而今年第一季的增長已經超過了90％，達到了將近25億美元。米舒斯京強調，「俄羅斯農民願意大幅增加向中國市場出口其產品，並擴大其出口的植物和動物產品的範圍」，雙方將攜手加強兩國的糧食安全。

米舒斯京還提到，要繼續加強中俄雙方的交通合作，並表示俄方有興趣進一步向東發展「俄羅斯國際走廊」，與中國建立聯繫，包括通過哈薩克和蒙古，以實現從聖彼德堡到符拉迪沃斯托克（海參崴）的無縫物流，並增加貿易額。

最後，米舒斯京還讚賞了中俄雙方在資訊領域和人文交流方面的合作。他還引用了唐代詩人王之渙的一句詩詞，「欲窮千里目，更上一層樓」，用以祝福中俄雙方的合作，正為未來的共同成功奠定基礎。