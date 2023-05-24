大陸日前頒布新制，4月起只要營運主體(占5成營收)在大陸的企業，想赴海外掛牌、或是未來增資時，都需要大陸證監會「點頭」並做備查，據證交所盤點，預估台灣有130家上市公司(含KY)、及7家今年將回台IPO者，共137家企業將受衝擊，增添未來增資或上市的困難度。

富世達主要產品包括3C電子產品轉軸組件等，董事長為黃祖模、總經理為沈旻勳，目前公司實收資本額為6.045億元，公司於日前通過台灣證交所上市審議，不過由於富世達為大陸品牌手機廠摺疊手機軸承主要供應商，來自大陸相關營收佔公司整體營收逾5成，市場傳聞富世達在台上市案亦受大陸新制影響。

對此，富世達表示，我們已針對大陸新制法案做後續對應動作，目前在台上市依正常程序在走，評估應該不會有太大的影響。

富世達111年合併營收為50.13億元，稅後盈餘為5.64億元，每股盈餘為9.33元，今年第1季稅後盈餘為7617萬元，年減54.21%，每股盈餘為1.26元，累計前4月合併營收為13.46億元，年減29.17%。