許多人會覺得真愛難尋，可能是他們對愛情充滿錯誤期待，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、虎、羊、猴、雞容易與好桃花擦肩而過，而他們往往因個性或者不敢付出行動而錯失良緣，導致無法把握真正的好對象。

▍生肖牛

生肖牛做人老實，給人可靠、信賴的感覺，但面對愛情時容易太過被動、嚴肅，行動也總是慢半拍，即使周圍有不錯的桃花圍繞，卻容易因為後知後覺而錯過，面對桃花時不太敢正視，總覺得自己不夠好，如果想抓住良緣，得更加自信一些，並且釋放熱情主動示愛！

▍生肖虎

生肖虎對愛情有著高標準、高要求，而且必須上得廳堂、下得廚房，帶出門更是要有面子，如此強勢、霸道的擇偶標準，早已嚇跑許多好對象，若不想跟良緣擦身而過，就不能有太多要求，順其自然反而更容易把握優質桃花。

▍生肖羊

生肖羊對愛情總是保守謹慎，因此常常過於被動錯失良機，與好桃花擦肩而過。要知道，幸福需靠自己去爭取和把握，而好不容易遇到的對象，當他們還在觀望時，對方早已被其他人捷足先登了，所以放下羞怯大方展現自己，就能抓住良緣。

▍生肖猴

生肖猴愛好自由喜歡跟著感覺走，他們總是過於貪心，每一個桃花都想得到，但往往都是失敗收場，好桃花個個都離他們而去。若真不想錯過就得收斂一些，並控制好情慾才能避開爛桃花，才能把握真正的好對象。

▍生肖雞

生肖雞平時注重形象愛打扮，面對愛情時會竭盡所能彰顯才能，釋放獨特魅力，只為吸引更多桃花主動靠近，展現自己當然好，只是太愛炫耀難免變成浮誇、虛榮，而因此招惹爛桃花纏身與良緣擦肩而過。