在職場上有貴人相助是件幸運的事，《搜狐網》運勢專欄點名天蠍座、摩羯座、雙子座及水瓶座6月將遇到貴人，在工作上順利突破瓶頸，有機會升職、加薪。

▍天蠍座

天蠍座做事低調，默默累積經驗，提升自己技能，6月有機會遇到貴人，職業生涯將出現重大改變，可能得到一份職位更高的工作機會，社交圈也變得更廣闊，交到更多志同道合的朋友，推動事業發展。

▍摩羯座

摩羯座踏實又可靠，職場表現亮眼，他們會盡全力完成所有工作，隨時提升自己的專業能力；6月將遇到貴人，會有更多機會發揮潛力，邁向成功之路。

▍雙子座

雙子座天生就是社交高手，在職場上也有很多朋友，非常受歡迎；6月會遇到貴人，將獲得更多機會及建議，是職業生涯上非常重要的契機。

▍水瓶座

水瓶座非常有理想，也勇於追求，並保持敏銳的判斷力，雖然獨特的思考方式及行為時常導致溝通不夠圓滑，不過6月將會遇到貴人，讓水瓶座有機會實現理想，也讓他們更懂得應對。

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