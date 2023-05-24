黑金貪腐嚴重，傳出國民黨智庫已研擬好新北市長侯友宜未來大選主軸是掃蕩黑幫、打擊詐騙及恢復特偵組偵辦黑金貪腐等，侯友宜今表示，國內黑道氾濫、詐騙猖獗，政治跟黑金掛勾「這些不是我們面臨最重要的挑戰嗎？」，人民人身安全無法得到保護，奢談安居樂業「那都是多講的」，這些本就是他的專業，他有信心帶著專業跟經驗，先安內再攘外，讓台灣愈來愈好，人民生活安定，是他本分應該要做的事情。

侯友宜表示，會用他的專業跟經驗解決治安問題。（葉德正攝）

侯友宜說，人民最痛恨國內沒有安定，面對國際情勢之前，國內事情要先整頓好， 他有信心帶著專業跟經驗全力壓制國內人民最痛恨的治安相關議題。

至於新北市副市長謝政達、副祕書長張其強昨到國民黨中央討論未來選戰規畫，侯友宜說，謝副市長跟張副祕書長下班時間到黨中央討論如何跟中央密切合作，這段時間他跟黨中央在政策討論相關作為，都有做好充分溝通，兩位同仁去詳細確認很多未來如何讓國家社會會越來越好的方向。

至於昨日消防表揚被指變造勢場，侯友宜說，每年義消跟消防楷模他都會參加，表揚200多人，每年都會請消防同仁廣邀各界，不分黨派來參與，昨天也是很多黨派來參與，謝謝大家不分黨派來支持犧牲奉獻的義消跟消防弟兄，大家一起打拚，讓新北市更安全。