國民黨高雄市左楠區立委提名採徵召，參考內參式民調，而原本5搶1，但日前出現戲劇性轉折，2人提早「出局」後，只剩高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍3姝爭霸。今（24）日國民黨公布民調結果由李眉蓁勝出，但由於民調數字太近，有人提出異議，因此徵召暫時喊卡。

左楠區提名過程風風雨雨，原本包括高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、前立委張顯耀、中央委員孫健萍等5人表態參選，但提名機制爆出爭議，黨拍板5月底進行內參式民調後再決定徵召人選。

今天國民黨高市黨部公布民調結果，陳玫娟、陳麗珍親自出席，正在議會質詢的李眉蓁則派代表前來，最終結果出爐，但未公布確切數字，最終民調雖由李眉蓁勝出，但因為有人對於民調結果有異議，因此黨暫緩徵召提名。至於綠營方面，在現任立委劉世芳宣布不連任後，目前人選尚未掀牌，不過傳出高市議員李柏毅呼聲最高。

日前趙少康南下主持國民黨左楠區立委政見會時指出，左楠是國民黨在高雄最有機會當選的地方，若這席沒有拿下，其他地方要贏更渺茫。針對前立委張顯耀喊參選到底，趙直說，他不會當選，若國民黨有2個人參選必敗，大家須好好商量。