員警背後長眼逮行人 任意穿越車道天降紅單

北投警分局交通分隊陳姓員警4月10日晚間7時許，巡邏途經北投區東華街1段370號前往石牌捷運站方向，暫停在行人穿越道前禮讓行人優先通行，卻從照後鏡發現，後方一名男子任意穿越馬路，員警立刻鳴笛迴轉，告知違規項目後，開出罰款500元的罰單。

警方表示，年約65歲林姓男子，以為警方已經通過，趁機從員警背後違規穿越車道，不料遭員警鷹眼，自巡邏機車後視鏡目睹整個違規過程，立即迴轉實施攔查，當場針對行人未依規定擅自穿越車道部分予以製單舉發。

北投警分局表示，行人違規與車輛不停讓行人均為近期交通事故肇事主因，呼籲用路人使用道路時，應確實遵守交通法令規定，行人應遵循號誌行止，在行人穿越道前後100公尺範圍內應利用行穿道通過道路，不得任意穿越；車輛駕駛人行經路口，務必遵守「慢看停」原則，停讓行人優先通行，違者警方將開罰機車1200元、汽車3600元以上罰鍰。

北市警局於4月1日起至6月30日實施「執法專案」，北投警分局統計專案期間，已舉發車輛不停讓行人227件、行人違規444件，將持續落實執法作為，建構行人安全通行環境。