民眾黨主席、總統參選人柯文哲24日上午到崑山科技大學參訪及演講「人生無懼、勇敢飛翔」，參訪前接受媒體簡短聯訪，被問到小額募款開通3小時就破千萬，他說，昨天得知消息還問工作人員，不是5月26日才上架嗎？強調大家支持讓他壓力更重，但也會負起更大責任，繼續努力。

民眾黨主席柯文哲宣布參選總統，並啟動小額募款，23日開通3小時後，募款金額隨即突破千萬，他今天接受採訪時表示，原本以為26日舉行記者會後，才會正式上架，屆時才會對外公布，因為他這幾天都在南部，還問幕僚及工作人員「怎麼會突然跑出來？」但他也說，面對這麼多人的支持，「壓力更重，也一定會負起更大責任，繼續努力。」

針對資深媒體人羅友志指國民黨接下來政策將是情緒勒索民眾黨，柯文哲說，何必評論一個名嘴的話？但他指出，距總統大選還有8個多月，不要每天只有選舉，應該還有其他事可以做。