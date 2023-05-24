儘管民進黨立委陳歐珀已宣布退選，但im.B詐騙案仍持續延燒，國民黨立委王鴻薇今（24）日直接公開影片，只見一名男子絲毫不在意地要民眾去報案，讓王質疑這囂張跋扈的程度，背後是什麼靠山？

王鴻薇今日在臉書貼出一段來自受害者群組的影片，只見有民眾詢問後，一名男子清楚表示，有來自調查局的客戶投入了1300萬元，同樣不敢聲張，「他跟我說XX老師，你趕快用你的方式，可以弄多少錢就弄多少錢，他就是調查局的，他只要跟他同事一講立刻就立案，這樣我有回答你的問題嗎？」

「要受害者立刻去報案試看看，這囂張跋扈的程度，背後是什麼靠山？」王鴻薇指出，以im.B目前的政商人脈來看，如此發言不能當作空穴來風，她因此鄭重警告法務部、司法院不能置身事外，「今天不只是政治問題，之前我也揭露金管會活動有他們的身影，到底我們政府機關還有哪些同流合污，這位涉入的同仁是否真有其人？他在案件中是什麼角色？都要跟社會交代」。

王鴻薇強調千萬不要「做賊喊抓賊」，否則只會讓人民對政府的信任蕩然無存，並重挫司法威信，希望各單位好自為之，勿枉勿縱。